Події

07:23 01.10.2023

На лінії фронту за добу відбулося 38 бойових зіткнень

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На лінії фронту за добу відбулося 38 бойових зіткнень

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на мелітопольському напрямку та наступальні дії на бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на 6.00 неділі.

"Протягом доби відбулося 38 бойових зіткнень", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на території Білгородської області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському та лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене становище поблизу Кліщіївки Луганської області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському та мар'їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене становище біля Авдіївки Донецької області та покращити тактичне становище неподалік Новоселівки та на схід від Степового. Ворог здійснив понад 10 невдалих атак у Мар'їнки Донецької області.

На шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене становище біля Новодарівки Запорізької області та покращити тактичне положення в районі на захід від Вербового.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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