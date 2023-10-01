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07:06 01.10.2023

Російські війська завдали вісім ракетних і 99 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

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Російські війська завдали вісім ракетних і 99 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

Ворог завдав 8 ракетних і 99 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 6.00 неділі.

Крім того, рф сьогодні вночі завдала чергового удару по Україні, застосувавши близько 40 іранських ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих дронів у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

Авіаційних ударів зазнали: Галаганівка Чернігівської області; Новоселівське, Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Зарічне, Сіверськ, Спірне, Веселе, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине, Новоандріївка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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