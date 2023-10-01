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03:29 01.10.2023

Білий дім запевняє Україну у безперервності допомоги - Bloomberg

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Білий дім запевняє Україну у безперервності допомоги - Bloomberg

Адміністрація президента Джо Байдена і високопосадовці прагнуть запевнити Україну в тому, що військова допомога США не припиниться після того, як Палата представників виключила фінансування допомоги із законопроекту про короткострокові витрати в суботу, повідомляє Bloomberg.

Рішення припинити допомогу Україні — принаймні зараз — є ударом для президента Володимира Зеленського, який минулого тижня зустрічався з Байденом і законодавцями і особисто виступав за нові системи озброєнь, включаючи винищувачі F-16 і ракети ATACMS більшої дальності.

Хоча підтримка України залишається сильною, особливо в Сенаті, Палата представників у суботу ухвалила двопартійний законопроект про запобігання припиненню роботи уряду США, через який не було виділено $6 мільярдів на фінансування боротьби країни з російським вторгненням. Допомога може бути надана окремим законом у майбутньому.

Спікер Кевін Маккарті заявив, що намагатиметься пов'язати допомогу зі змінами у прикордонній політиці США, проти якої виступають демократи.

Сенатор Джим Ріш, старший республіканець у комітеті з міжнародних відносин, заявив у суботу, що він упевнений, що фінансування України буде збережено і "немає жодних сумнівів" щодо його підтримки з боку республіканців.

"Це не кінець процес асигнувань", - сказав він. "Україна отримає фінансування зрештою".

Законодавці обох партій, які підтримують фінансування України, заявили, що це питання можна вирішити окремим законом. Представник Білого дому вітав законопроект, ухвалений Палатою представників, і заявив, що адміністрація Байдена очікує, що допомога Україні вирішуватиметься окремо.

"Ніхто не повинен сприймати це як сигнал про те, що якось відбувається скорочення зобов'язань, які Сполучені Штати взяли на себе перед Україною", — сказав Ріш.

Продовження підтримки з боку США та їхніх союзників життєво важливе для Зеленського, оскільки його війська щосили намагаються просунутися проти російських військ, які все ще окупують близько 17% території України, що посилює сумніви щодо його здатності повністю витіснити їх.

У підтримці Києва почали виявлятися тріщини, оскільки Польща, ключовий союзник, цього місяця пригрозила призупинити постачання зброї у суперечці з приводу постачання зерна. У той же час зусилля Зеленського щодо привернення уваги найбільших країн світу, що розвивається, на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй минулого тижня принесли мало видимих результатів.

Маккарті, який закликав до підзвітності коштів, які вже були відправлені в Україну, минулого тижня заявив журналістам, що він відхилив прохання Зеленського знову звернутися до Конгресу, тому що законодавці не мали часу під час "напруженого тижня".

Прихильники жорсткої лінії в партії Маккарті заявили, що США було б краще, якби вони направили більше грошей на американську армію, щоб краще підготуватися до будь-якої прямої боротьби проти Китаю чи Росії.

Рішення Маккарті кинути виклик ультраконсерваторам у законопроекті про короткострокові витрати може звільнити його від хватки вкрай правих.

Теги: #сша #україна #конгрес #військова_допомога

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