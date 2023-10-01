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01:48 01.10.2023

Румунія не зіграє жодного матчу зі збірними Росії – FRF

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Румунія не зіграє жодного матчу зі збірними Росії – FRF

Румунія не зіграє жодного офіційного чи товариського матчу зі збірними Росії, таке рішення ухвалив виконком Румунської федерації футболу на своєму засіданні, повідомляє сайт FRF у п'ятницю.

Зокрема, на засіданні виконкому обговорювалося рішення УЄФА про повторний допуск збірних Росії U17, жіночих та чоловічих до турнірів УЄФА.

Румунська федерація футболу роз'яснила свою позицію щодо цього рішення: "ФРФ вважає, що футбол і спорт загалом не можуть бути відокремлені від правових, інституційних та економічних цінностей, які перетворили Європу на простір миру, свободи та економічного процвітання. Отже, ФРФ вважає, що має бути солідарною з духом санкцій, підтверджених європейськими та національними інститутами, і не проводитиме жодного офіційного чи товариського матчу зі збірною Російської Федерації", - заявила Федерація.

Водночас "ФРФ чекає на завершення процедур щодо реалізації цього рішення Виконавчого комітету УЄФА, вважаючи, що регламент змагань поважатиме позицію кожної національної федерації". Раніше повідомлялося, що проти рішення УЄФА також виступили федерації футболу Англії, Польщі, Латвії, Литви, Фінляндії, Швеції, Данії та Норвегії.

Теги: #уефа #росія #румунiя

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