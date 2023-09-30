Окупанти обстріляли населені пункти в Донецькій області, є постраждалі

Окупаційні війська в суботу завдали авіаудару по м. Костянтинівці, за попередніми даними, із застосуванням керованої авіабомби КАБ-500, поранень зазнала 13-річна дитина, ще дві жінки віком 43 і 54 років постраждали від, імовірно, артилерійських обстрілів Росії в селах Ласточкине Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району, повідомляє телеграм-канал Офісу генерального прокурора України в суботу ввечері.

"За даними слідства, 30 вересня 2023 року армія держави-агресора вкотре обстріляла мирні населені пункти Донбасу. Близько 16:00 окупанти завдали авіаудару по м. Костянтинівці, за попередніми даними, із застосуванням КАБ-500... 13-річний хлопчик, отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення голови. Ще дві жінки віком 43 і 54 років постраждали від, імовірно, артилерійських атак Росії в селах Ласточкине Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району. Обидві під час обстрілів перебували у своїх будинках, наразі вони госпіталізовані. Серед зруйнованих і пошкоджених об'єктів - понад два десятки приватних і багатоквартирних житлових будинків, господарські будівлі, приміщення підприємства, автомобілі та лінії електропередачі", - ідеться в повідомленні.

Офіс Генпрокурора наголошує, що розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни.

"Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів щодо документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії", - уточнюють у повідомленні.