Невеликі короткочасні дощі очікуються в низці регіонів України 1 жовтня

В Україні в неділю, 1 жовтня, у північних, Вінницькій, уночі та західних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ; на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, у Криму та на узбережжі морів 15-20°; вдень у західних і північних областях 16-21°, на решті території 22-27°.

У Києві 1 жовтня невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 1 жовтня найвища температура вдень була 26,5° у 1927 році, найнижча вночі -1,9° у 1881 році.

У понеділок, 2 жовтня, в Україні без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13, на півдні 11-16, у західних і північних областях 5-10; вдень 15-20°, на півдні та сході 18-23°.

У Києві 2 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-10° тепла; вдень 18-20°.