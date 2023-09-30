Випадків жорстокого поводження з вірменськими жителями, які залишають Карабах, не зафіксовано - ООН

Організація Об'єднаних Націй не зафіксувала фактів негативного ставлення до вірменських жителів Карабаху, які залишають ці території та переїжджають до Вірменії, заявила представниця Верховного комісара ООН у справах біженців у Вірменії Кавіта Белані, виступаючи онлайн на щотижневій пресконференції Женевського офісу ООН, повідомляє агентство "Анадолу".

"Я знаю, що досі не було зафіксовано жодних інцидентів. Не було зафіксовано жодних випадків жорстокого поводження. Це тривала подорож, затори на дорогах - складна ситуація для людей. Однак випадків жорстокого поводження з боку азербайджанців не зафіксовано", - сказала Белані.

Зі свого боку уряд Вірменії повідомив у суботу про евакуацію 100 417 осіб із Нагірного Карабаху.

За офіційними даними, у Нагірному Карабасі проживало приблизно 120 тис. вірмен.