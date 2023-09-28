Карабах залишили понад 74 тис. переселенців, заявила влада Вірменії

Уряд Вірменії повідомив про евакуацію понад 74 тис. осіб із Нагірного Карабаху.

"Наразі з Нагірного Карабаху до Вірменії в'їхали 74 400 насильно переміщених осіб", - заявила прессекретарка прем'єра Вірменії Назелі Багдасарян на брифінгу.

За офіційними даними, у Нагірному Карабасі проживало приблизно 120 тис. вірмен.

У населеному пункті Корнідзор поблизу Лачинського коридору, що зв'язує Вірменію і Нагірний Карабах, створено гуманітарний центр. Громадян, які не мають заздалегідь визначеного місця проживання, уряд Вірменії забезпечує житлом.