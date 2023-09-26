Події

09:16 26.09.2023

У Карабасі заявляють про загибель 20 осіб унаслідок вибуху на паливному складі

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У Нагірному Карабасі підтверджено загибель 20 осіб унаслідок сильного вибуху ввечері в понеділок на складі з паливом неподалік від траси Степанакерт - Аскеран.

"До медцентрів було госпіталізовано 290 постраждалих із опіками різного ступеня тяжкості. Семеро людей померли в лікарні. Тіла 13 не впізнані. Десятки людей перебувають у вкрай важкому стані", - заявили в МОЗ невизнаного Нагірного Карабаху.

Зазначається, що велика кількість людей, "які згоріли і дані про яких відсутні", вважаються зниклими безвісти.

Тим часом омбудсмен Карабаху повідомив у соцмережах, що "медичні можливості Нагірного Карабаху недостатні для порятунку життів, і необхідно терміново задіяти санітарну авіацію".

Як повідомила пресслужба МОЗ Вірменії, "команда лікарів із необхідним медобладнанням і ліками на гвинтокрилі вилетіла до Степанакерта для надання допомоги постраждалим від вибуху на складі з паливом недалеко від траси Степанакерт - Аскеран".

Зазначається, що в центральній клінічній лікарні Степанакерта пацієнтів готують до евакуації.

Теги: #карабах #загибель

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