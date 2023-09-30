Сьогодні в Україні понад 7,5 млн дітей, які потерпають від впливу російської агресії - Мінсоцполітики

Сьогодні в Україні понад 7,5 млн дітей, які потерпають від впливу російської агресії, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Уряд ухвалив постанову про створення Державної служби у справах дітей. Ця Служба як центральний орган виконавчої влади реалізовуватиме державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення. Сьогодні в Україні більше 7,5 млн дітей, які страждають від впливу російської агресії. Також понад 65 тис. дітей в Україні є сиротами чи позбавлені батьківського піклування. Незалежно від того, де виховуються діти - в рідній чи прийомній родині - усі вони потребують соціальної підтримки", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що цей орган опікуватиметься забезпеченням прав кожної дитини, зокрема її права на життя в сім'ї та якісну роботу установ і органів, відповідальних за турботу про дитину.

Серед ключових завдань Держслужби у справах дітей - координація надання соціальної підтримки та соціальних послуг сім'ям з дітьми (зокрема, тим, над якими встановлено опіку чи піклування), прийомним сім'ям, сім'ям патронатних вихователів, дитячим будинкам сімейного типу, усиновителям.

Також Служба здійснюватиме моніторинг дотримання місцевими органами місцевого самоврядування.