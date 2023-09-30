Події

10:59 30.09.2023

Міністр оборони України: ми маємо підвищити ефективність закупівель і надання всього необхідного військовим

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Міністр оборони України: ми маємо підвищити ефективність закупівель і надання всього необхідного військовим

Міністр оборони України Рустем Умеров назвав важливими пріоритетами роботи оборонного відомства підвищення ефективності закупівель, виробництво українських міліарних продуктів і оборонні технології.

"Зараз у Міністерстві за пріоритетами ми дивимося на три речі: перше - це Defence Acquisition, те, що в народі називається "закупівлі, контракти, логістика". Тобто ми маємо підвищити ефективність закупівель і надання всього необхідного нашим військовим. Друге - ми маємо розробити все можливе для того, щоб виробляти всі мілітарні продукти та послуги в Україні. І третє - це defense technology", - сказав Умеров на панельній дискусії в рамках міжнародного Форуму оборонних індустрій.

Він зазначив, що зараз є "точки зростання", про що сказав президент під час зустрічі з провідними компаніями, в артилерії, " спроможностях на воді", РЕБ тощо.

"І оскільки Міністерство оборони є координуючим органом для сил оборони і безпеки, то в цьому аспекті ми розробили Маніфест, тобто поставили для себе 10 точок зростання, які розробляємо стратегії", - сказав Умеров.

Теги: #форум #умеров #впк #міноборони

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