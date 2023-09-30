Кулеба: Понад 200 компаній взяли участь у Форумі оборонних індустрій, це більше, ніж ми розраховували

Понад 200 оборонних компаній взяли участь у Форумі оборонних індустрій, який уперше відбувся в Києві в п'ятницю, 29 вересня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"І чесно скажу, ми розраховували приблизно 200 компаній. Те, що ми перетравлювали за планку 200 компаній, свідчить про те, що ми влучили в буквальному сенсі в "нерв" світової політики у сфері безпеки у виробництві зброї", - сказав Кулеба на панельній дискусії в рамках міжнародного Форуму оборонних індустрій.

Міністр зазначив, що вони з президентом України Володимиром Зеленським починають кожну міжнародну розмову з пункту про зброю.

"Зброя. Це дуже незвично для класичної дипломатії, але дуже нормально для дипломатії воєнного часу. І якщо спочатку ці розмови починалися просто про отримання Україною зброї, то десь, можливо, з кінця літа - осені минулого року, ми почали серйозно говорити вже про спільне виробництво, про ремонт", - зазначив Кулеба.

За його словами, спочатку йшлося про ремонт на території України, а потім уже про спільне виробництво.

"І зараз ця тема присутня скрізь. І я хочу, щоб усі, кожна компанія, яка тут присутня, знала, що коли Україна говорить із партнерами, ми завжди закликаємо їх створювати умови для вас, для роботи з Україною, фінансувати закупівлю зброї, обладнання для їхніх армій, щоб вони могли зі своїх зі складів нам робити теж постачання, але також укріплювати свої збройні сили. Ця тема постійно присутня", - зазначив глава відомства.

Як наголосив Кулеба, у розмовах із партнерами він чує "шалений інтерес до досвіду і виробничих можливостей українського бізнесу".

"Тут ми є справжнім партнером. Україна не є лише споживачем. Україна є повноцінним партнером, і так само, як ми отримуємо переваги від західної зброї, так само західні виробники зброї отримують унікальні переваги на ринку для вдосконалення своїх зразків і створення ще більш потужної зброї", - додав міністр.

Так, на його думку, в результаті війни після перемоги відбудуться дві речі: українська оборонна промисловість буде повністю інтегрована в НАТО, як і сама Україна; зброя, вироблена українськими та іноземними компаніями, буде найбільш конкурентоспроможною у світі.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що участь у першому Форумі оборонних індустрій, який заплановано в Києві восени, підтвердили вже 165 оборонних компаній із 26 країн.

Президент України Володимир Зеленський 2 серпня повідомив про проведення в Україні восени 2023 року першого Форуму оборонних індустрій.

Пізніше в МЗС розповіли, що його мета - об'єднання українських та іноземних виробників для довгострокового й системного зміцнення обороноздатності України, обміну технологіями, налагодження спільного виробництва, системного обслуговування й ремонту техніки, посилення оборонного потенціалу як країни, так і її партнерів на основі технологій і зброї натовських зразків.

Перший Форум оборонних індустрій стане майданчиком, на якому найбільші світові виробники зброї разом із воєнно-політичним керівництвом України та країн-партнерів разом напрацьовуватимуть нові альянси та стратегії підтримки міжнародної безпеки, започатковуватимуть спільні проєкти.

16 серпня Кулеба, на той час міністр оборони Олексій Резніков і міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підписали спільний лист країнам-партнерам та іноземним компаніям із запрошенням до участі у Форумі оборонних індустрій.