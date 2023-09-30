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09:21 30.09.2023

Україна створює Альянс оборонних індустрій для локалізації виробництва військової техніки - Зеленський

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Україна створює Альянс оборонних індустрій для локалізації виробництва військової техніки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.

"Альянс, який цінує міжнародне право і вміє працювати для реального захисту міжнародного права, захисту безпеки. Я говорю не лише про Україну, а й про безпеку націй, будь-якої нації у світі", - сказав він, під час виступу на відкритті Форуму оборонних індустрій у Києві.

"Ми розробили відповідну базову декларацію як основу Альянсу. До неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір - дати реальний захист від агресії. Сьогодні на старті ця декларація вже 13 відомих компаній, готових разом із Україною будувати новий арсенал вільного світу", - сказав він.

Україна, сказав Зеленський, розробляє "спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу, щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал".

Крім того, зазначив він, "в Україні буде засновано спеціальний оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку військових виробництв і підтримки співробітництва для створення нових військових об'єктів, і програм, необхідних для оборони".

За його словами, "ресурси фонду - це плюс до державних витрат на сферу оборони. Фонд буде наповнюватися за рахунок дивідендів від державних оборонних активів і за рахунок прибутку від продажу заарештованих російських активів".

Україна, сказав президент, "зацікавлена в локалізації виробництва техніки, необхідної нашій обороні, і кожної з передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами і дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті". "І саме про таку співпрацю у виробництві зброї, таку співпрацю у виробництві техніки, у виробництві снарядів ми вже домовляємося з нашими партнерами", - сказав він.

Зеленський привітав бізнеси, готові "будувати арсенал вільного світу. Сучасний і потужний арсенал не залишить шансів жодному агресору".

Він особливо наголосив, що "все, що служить нашому захисту, може служити (і абсолютно успішно) захисту наших партнерів. Саме цим ми закладаємо основу арсеналу вільного світу".

"Зараз на десятиліття вперед визначається, якими будуть найпотужніші оборонно-промислові комплекси, якими є їхні пріоритети і що буде стандартом оборони у світі. Саме в Україні це визначається", - наголосив президент.

Теги: #оборона #альянс #зеленський

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