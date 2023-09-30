Події

08:17 30.09.2023

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 13 російських кораблів

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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 13 російських кораблів

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 13 російських кораблів, зокрема 2 ракетоносії ракет "Калібр", повідомляють Військово-морські сили ЗС України оперативну ситуацію станом на 8.00 суботи.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 13 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 14 ракет", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Крім цього, в Азовському морі перебуває 1 корабель, у Середземному морі на бойовому чергуванні - ще 1 ворожий корабель.

Також за добу, за даними ВМС ЗСУ, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: в Азовське море - 11 суден, з них 2 рухалося з протоки Босфор. У Чорне море - 17 суден, із них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Наголошується, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

 

 

 

Теги: #чорне_море #кораблі #ракетоносії

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