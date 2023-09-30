Події

03:05 30.09.2023

Після нічної атаки БпЛА в Калинівській громаді Вінницької області оголошено евакуацію з місця влучання

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Після нічної атаки БпЛА в Калинівській громаді Вінницької області оголошено евакуацію з місця влучання


 Після нічної атаки дронами в Калинівській громаді Вінницької області оголошено евакуацію з місця влучання, повідомляється на сайті Калинівської міської ради.
"Як ми повідомляли раніше, на жаль, є влучання на території громади. Як передає з місця подій міський голова Василь Поліщук, наразі необхідності в евакуації немає, за винятком безпосереднього місця влучання", - йдеться в повідомленні.
Влада закликала жителів зберігати спокій і не панікувати.
Про подальший перебіг подій буде додаткова інформація.
Раніше голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов у ніч на 30 вересня повідомив, що внаслідок нічної атаки з повітря на Вінниччині зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури.

Теги: #україна #удар #вінницька_область

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