Після нічної атаки БпЛА в Калинівській громаді Вінницької області оголошено евакуацію з місця влучання



Після нічної атаки дронами в Калинівській громаді Вінницької області оголошено евакуацію з місця влучання, повідомляється на сайті Калинівської міської ради.

"Як ми повідомляли раніше, на жаль, є влучання на території громади. Як передає з місця подій міський голова Василь Поліщук, наразі необхідності в евакуації немає, за винятком безпосереднього місця влучання", - йдеться в повідомленні.

Влада закликала жителів зберігати спокій і не панікувати.

Про подальший перебіг подій буде додаткова інформація.

Раніше голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов у ніч на 30 вересня повідомив, що внаслідок нічної атаки з повітря на Вінниччині зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури.