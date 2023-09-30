Унаслідок атаки з повітря на Вінниччині є влучання в об'єкт інфраструктури

Унаслідок нічної атаки з повітря у Вінницькій області зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури, повідомив голова військової обласної адміністрації Сергій Борзов у ніч на 30 вересня.

"У Вінницькій області, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури. Працюємо", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв, що ворог завдає ударів із повітря. Сили оборони та всі служби області працюють.

Повітряні сили ЗСУ інформували про рух ударних БпЛА в напрямку Вінницької області.