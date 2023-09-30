Події

02:17 30.09.2023

Унаслідок атаки з повітря на Вінниччині є влучання в об'єкт інфраструктури

1 хв читати
Унаслідок атаки з повітря на Вінниччині є влучання в об'єкт інфраструктури

 Унаслідок нічної атаки з повітря у Вінницькій області зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури, повідомив голова військової обласної адміністрації Сергій Борзов у ніч на 30 вересня.
"У Вінницькій області, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури. Працюємо", - написав він у своєму Телеграм-каналі.
Раніше він повідомляв, що ворог завдає ударів із повітря. Сили оборони та всі служби області працюють.
Повітряні сили ЗСУ інформували про рух ударних БпЛА в напрямку Вінницької області.

Теги: #україна #удар #вінницька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:38 30.09.2023
Польща і Словаччина підтримуватимуть Україну і після виборів - генсек НАТО

Польща і Словаччина підтримуватимуть Україну і після виборів - генсек НАТО

00:18 30.09.2023
Окупована ЗАЕС всупереч рішенню українського регулятора планує перевести блок №4 у гарячу зупинку

Окупована ЗАЕС всупереч рішенню українського регулятора планує перевести блок №4 у гарячу зупинку

23:21 29.09.2023
Харків'янин виманював у людей гроші під виглядом евакуаційних перевезень

Харків'янин виманював у людей гроші під виглядом евакуаційних перевезень

23:02 29.09.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $617 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $617 млн

22:35 29.09.2023
Росія атакує південь України ударними БпЛА

Росія атакує південь України ударними БпЛА

21:07 29.09.2023
Правоохоронці викрили на хабарництві в.о. голови Комінтернівського райсуду Одеської області

Правоохоронці викрили на хабарництві в.о. голови Комінтернівського райсуду Одеської області

18:38 29.09.2023
США й Україна розроблять план спільного виробництва зброї - Єрмак

США й Україна розроблять план спільного виробництва зброї - Єрмак

18:12 29.09.2023
Фінансування ЄБРР в Україні досягло EUR1,2 млрд у 2023 році

Фінансування ЄБРР в Україні досягло EUR1,2 млрд у 2023 році

18:02 29.09.2023
Швейцарія затвердила пакет допомоги Україні у сфері гуманітарного розмінування на чотири роки

Швейцарія затвердила пакет допомоги Україні у сфері гуманітарного розмінування на чотири роки

17:55 29.09.2023
Болгарія до кінця листопада заборонить імпорт українського соняшника, у грудні ліцензований експорт українських агротоварів буде дозволено

Болгарія до кінця листопада заборонить імпорт українського соняшника, у грудні ліцензований експорт українських агротоварів буде дозволено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія атакує південь України ударними БпЛА

Сербський суд засудив до року позбавлення волі ексгенерала СБУ Наумова

НАЗК призупиняє статус угорського OTP Bank і пяти грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни на час проведення переговорів

Україна запросила кандидатів у президенти США до себе з візитом - Єрмак

Зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру Зеленського може відбутися у другій половині жовтня - Єрмак

ОСТАННЄ

Міллі пішов із посади голови Об'єднаного комітету начальників штабів армії США

Через ворожі обстріли виробництво ракет частково перемістили за кордон - Данілов

Сім країн ЄС замовили боєприпаси в рамках програми з надання допомоги Україні

Сербський суд засудив до року позбавлення волі ексгенерала СБУ Наумова

НАЗК призупиняє статус угорського OTP Bank і пяти грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни на час проведення переговорів

Порошенко обговорив із міністром оборони Швеції посилення військової допомоги ЗС України та виробництво бронемашин CV-90

Подоляк: Допуск РФ до міжнародних заходів, організацій і торгівлі затягує війну і заохочує порушення міжнародних законів

Україна запросила кандидатів у президенти США до себе з візитом - Єрмак

Єрмак: Ні США, ні будь-яка інша країна не тисне на Україну в питанні проведення виборів

Зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру Зеленського може відбутися у другій половині жовтня - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА