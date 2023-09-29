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18:20 29.09.2023

Комісії опрацювали 23 тис. заявок за програмою "єВідновлення"

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Комісії опрацювали 23 тис. заявок за програмою "єВідновлення"

Близько 23 тис. заявок із 46 тис. поданих українцями на отримання допомоги за програмою "єВідновлення" вже опрацювали комісії при органах місцевого самоврядування.

Як повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, темпи опрацювання заявок значно збільшилися. Крім того, від початку вересня на третину зросла кількість заявок, за якими було затверджено компенсацію: на 27 вересня їх кількість становила 17 тис.

Загальна сума виплачених компенсацій становить уже 1,41 млрд грн. Більше ніж половину допомоги погоджено для ремонту квартир, 47,8% - приватних будинків.

За даними нардепа, найбільше заявок подано з Харківської (26 тис.), Київської (20 тис.) і Донецької областей (20 тис.). Найменше заявок подають у Тернопільській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Загальна кількість об'єктів, внесених до Реєстру пошкодженого і зруйнованого майна, сягнула 213 тис.

Тим часом з 10 по 27 вересня на 27% зросла кількість поданих заявок на компенсацію за знищене житло - до 3685. Загалом уже сформовано 82 житлові сертифікати, зазначила Шуляк.

Як повідомлялося, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".

Також із 1 серпня в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Теги: #заявки #євідновлення

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