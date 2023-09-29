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17:18 29.09.2023

Уряд України створив Держслужбу у справах дітей

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Уряд України створив Держслужбу у справах дітей

Кабінет Міністрів створив Державну службу України у справах дітей.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, створено Державну службу України у справах дітей як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Кабмін через міністра соціальної політики і який реалізує державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей із дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку сімейних форм виховання та всиновлення.

Також затверджено положення про цей центральний орган.

Теги: #діти #держслужба

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