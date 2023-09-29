У "Дії" стартувало голосування за переможця фіналу нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023"

У "Дії" стартувало голосування за переможця фіналу національного відбору на "Дитяче Євробачення-2023".

Зазначається, що це голосування є першим етапом глядацького голосування за переможця національного відбору на "Дитяче Євробачення-2023" до 10:00 1 жовтня.

Другий етап онлайн-голосування відбудеться під час трансляції фіналу нацвідбору 1 жовтня.

Переможця нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50%) і глядачів (50%).

Цьогоріч у фіналі нацвідбору змагаються: POLINA BABIY з піснею Universe, Анастасія Димид - "Квітка", Анастасія Бєлібова - "Сильна", Денис Грищук - Dance та гурт 3`beauties - Power of Love.

Як повідомлялося, фінал національного відбору на "Дитяче Євробачення-2023" відбудеться в неділю, 1 жовтня, о 18:00, а саме "Дитяче Євробачення-2023" - 26 листопада в Ніцці (Франція) під гаслом "Герої".