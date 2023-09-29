Події

10:05 29.09.2023

Верещук закликає росіян, які незаконно перебувають у Криму, залишити півострів

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Верещук закликає росіян, які незаконно перебувають у Криму, залишити півострів

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликає цивільних росіян, які незаконно перебувають у Криму, залишити півострів.

"От мені цікаво, на що розраховують багато тисяч росіян, які останніми роками незаконно заїхали в наш Крим. Коли впаде кримський міст (це питання часу, це очевидно), коли буде перерізано сухопутний коридор, коли почнуться наземні бої на півострові, що вони робитимуть?" - написала Верещук у телеграмі.

Вона зазначила, що з перерізаними шляхами, коли навколо точаться бої, тисячам цивільних швидко залишити півострів не вдасться.

"Тому звертаюсь до цивільних росіян, які незаконно перебувають на півострові. Перебування в українському Криму для вас є небезпечним. Їдьте. Не легковажте", - закликала Верещук.

 

Теги: #крим #верещук

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