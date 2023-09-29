Держспецзв'язку та Мінцифри передали на фронт ще понад 1,7 тис. дронів

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) і Мінцифри передали українським військовим ще 1740 безпілотників, повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

Зокрема, серед переданих на фронт ударні безпілотники "Вампір", розвідувальні БПЛА "Лелека", FPV-дрони "Фенікс", авіаційні комплекси Penguin і Avenger, а також Matrice, Mavic та інші БПЛА, які дадуть змогу не просто розвідувати обстановку, а й заходити на позиції окупантів.

Крім того, військові отримають ще 414 оптико-електронних комплексів "Сова", які бійці застосовують для визначення координат ворожих цілей і коригування вогню.

"Дрони вже неодноразово доводили свою ефективність на передовій - вони знищують склади з боєприпасами, дорогу техніку окупантів, виявляють їхні позиції, дають змогу працювати далеко в тилу ворога. Уже закупили для військових тисячі дронів, і з кожним днем на фронті їх більшатиме", - повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Своєю чергою, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що за 2023 рік виробництво дронів масштабували у 100 разів.

Зокрема, за його словами, уже понад 200 українських компаній почали виробляти дрони.