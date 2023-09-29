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08:55 29.09.2023

Палата представників схвалила законопроєкти про фінансування держдепартаменту і Пентагону

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Палата представників схвалила законопроєкти про фінансування держдепартаменту і Пентагону

Палата представників США в четвер ухвалила законопроєкт про фінансування держдепартаменту і зарубіжних операцій, незважаючи на протистояння з боку деяких республіканців.

Згідно з даними голосування, законопроєкт підтримали 216 законодавців, 212 виступили "проти".

Опозиція законопроєкту про витрати держдепартаменту ґрунтувалася переважно на положеннях, пов'язаних із Україною.

Законопроєкт не виділяє конкретної суми для допомоги Києву. Однак у ньому йдеться про те, що кошти, виділені відповідно до положення законопроєкту, мають бути надані Україні для "захисту свого суверенітету", "боротьби з корупцією" і "сприяння прозорості та демократії".

На думку однієї з найзатятіших противників законопроєкту республіканки Марджорі Тейлор Грін, законопроєкт держдепартаменту надає Києву "карт-бланш".

Раніше Палата представників проголосувала за запропоновану нею поправку, що передбачає заборону на надання допомоги Україні. Поправку було відкинуто переважною більшістю: 342 голоси проти 90.

Водночас Палата представників у четвер схвалила законопроєкт про фінансування міністерства оборони на 2024 фінансовий рік. Палата схвалила цей захід 218 голосами "за", "проти" висловилися 210.

Тим часом Палата представників у середу більшістю голосів відхилила поправку про виділення $300 млн із коштів Пентагону. 217 законодавців проголосували "за" виключення $300 млн із коштів Пентагону для допомоги Україні, 211 висловилися "проти".

Нова допомога Україні на $300 млн була схвалена Палатою представників США пізно ввечері в четвер окремим законопроєктом. Згідно з даними голосування, 311 законодавців підтримали законопроєкт, 117 висловилися "проти".

 

 

Теги: #сша #пентагон #голосування #держдеп

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