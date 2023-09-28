Події

21:45 28.09.2023

Зеленський провів нараду з керівництвом розвідвідомств

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Зеленський провів нараду з керівництвом розвідвідомств

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер нараду з керівниками розвідувальних відомств.

"Провів сьогодні важливу нараду з керівниками розвідки. Результати будуть", - повідомив він у вечірньому відеозверненні.

Зокрема, за словами президента, серед ключових тем були оперативно-тактичні дії ЗС України на куп'янському, лиманському, шахтарському, бахмутському напрямках, а також у Мар'їнці та Авдіївці.

Зеленський подякував військовим, додавши, що влада працює над тим, щоб у них було більше потужної та ефективної, а також української зброї. "І вона буде", - заявив президент.

 

Теги: #президент #розвідка #нарада

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