Зеленський провів нараду з керівництвом розвідвідомств

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер нараду з керівниками розвідувальних відомств.

"Провів сьогодні важливу нараду з керівниками розвідки. Результати будуть", - повідомив він у вечірньому відеозверненні.

Зокрема, за словами президента, серед ключових тем були оперативно-тактичні дії ЗС України на куп'янському, лиманському, шахтарському, бахмутському напрямках, а також у Мар'їнці та Авдіївці.

Зеленський подякував військовим, додавши, що влада працює над тим, щоб у них було більше потужної та ефективної, а також української зброї. "І вона буде", - заявив президент.