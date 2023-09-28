Координаційна платформа щодо української сільгосппродукції обговорила План дій Києва
Координаційна платформа, робота якої спрямована на вирішення проблем із ввезенням української сільськогосподарської продукції до Європейського союзу, обговорила запропонований Києвом план дій.
Як ідеться в коментарі Європейської комісії, переданому в четвер агентству "Інтерфакс-Україна", після "нещодавнього ухвалення українського указу про систему ліцензування з перевірки та дозволу експорту деяких сільськогосподарських продуктів, зустріч була зосереджена на обміні думками за пропозицією України щодо Плану дій із заходів із контролю її експорту конкретних продуктів і запобігання спотвореному ринку в п'яти сусідніх державах-членах".
"Було проведено обмін конструктивними пропозиціями щодо доопрацювання Плану дій, який слід реалізувати якомога швидше", - зазначили в Єврокомісії.
При цьому в ЄК запевнили, що Комісія прагне "підвищити прозорість і забезпечити ефективність та працездатність створеної системи". "Комісія взаємодіятиме з усіма зацікавленими державами-членами. Виконавчий віцепрезидент Домбровскіс вирушить до Словаччини 5-7 жовтня, включно з відвідуванням прикордонного регіону, щоб оцінити прогрес, досягнутий у роботі "Шляхів солідарності", - повідомляється в коментарі.
Разом із тим, інформації про те, які саме країни були присутні на засіданні Координаційної платформи, немає.