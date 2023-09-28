Події

20:38 28.09.2023

Координаційна платформа щодо української сільгосппродукції обговорила План дій Києва

1 хв читати
Координаційна платформа щодо української сільгосппродукції обговорила План дій Києва

Координаційна платформа, робота якої спрямована на вирішення проблем із ввезенням української сільськогосподарської продукції до Європейського союзу, обговорила запропонований Києвом план дій.

Як ідеться в коментарі Європейської комісії, переданому в четвер агентству "Інтерфакс-Україна", після "нещодавнього ухвалення українського указу про систему ліцензування з перевірки та дозволу експорту деяких сільськогосподарських продуктів, зустріч була зосереджена на обміні думками за пропозицією України щодо Плану дій із заходів із контролю її експорту конкретних продуктів і запобігання спотвореному ринку в п'яти сусідніх державах-членах".

"Було проведено обмін конструктивними пропозиціями щодо доопрацювання Плану дій, який слід реалізувати якомога швидше", - зазначили в Єврокомісії.

При цьому в ЄК запевнили, що Комісія прагне "підвищити прозорість і забезпечити ефективність та працездатність створеної системи". "Комісія взаємодіятиме з усіма зацікавленими державами-членами. Виконавчий віцепрезидент Домбровскіс вирушить до Словаччини 5-7 жовтня, включно з відвідуванням прикордонного регіону, щоб оцінити прогрес, досягнутий у роботі "Шляхів солідарності", - повідомляється в коментарі.

Разом із тим, інформації про те, які саме країни були присутні на засіданні Координаційної платформи, немає.

 

 

Теги: #україна #єс #сільгосппродукція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:39 28.09.2023
Зеленський про членство України в Раді керуючих МАГАТЕ: ми докладемо всіх зусиль для посилення ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки

Зеленський про членство України в Раді керуючих МАГАТЕ: ми докладемо всіх зусиль для посилення ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки

17:33 28.09.2023
Український і шведський "Червоні Хрести" реалізують програму реагування в Сумській області

Український і шведський "Червоні Хрести" реалізують програму реагування в Сумській області

16:44 28.09.2023
Польща не скасує ембарго на українське зерно, навіть якщо Україна відкличе скаргу із СОТ - представник уряду

Польща не скасує ембарго на українське зерно, навіть якщо Україна відкличе скаргу із СОТ - представник уряду

15:32 28.09.2023
Зеленський - Столтенбергу: Нам потрібно разом пройти цю зиму

Зеленський - Столтенбергу: Нам потрібно разом пройти цю зиму

15:22 28.09.2023
Зеленський - Столтенбергу: Сьогоднішні відносини України і НАТО доводять, що її членство в Альянсі буде абсолютно природним і посилюватиме обидві сторони

Зеленський - Столтенбергу: Сьогоднішні відносини України і НАТО доводять, що її членство в Альянсі буде абсолютно природним і посилюватиме обидві сторони

13:37 28.09.2023
Саміт США-ЄС буде присвячений співпраці сторін і підтриманню України

Саміт США-ЄС буде присвячений співпраці сторін і підтриманню України

11:31 28.09.2023
Хибний наратив про невдячність українців Польщі може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки - Кулеба

Хибний наратив про невдячність українців Польщі може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки - Кулеба

11:15 28.09.2023
Кулеба: Із наближенням виборів у США ми чутимемо звідти дедалі більше заяв, які нас будуть "дратувати"

Кулеба: Із наближенням виборів у США ми чутимемо звідти дедалі більше заяв, які нас будуть "дратувати"

04:47 28.09.2023
В інтересах США підтримувати Україну – Макконнелл

В інтересах США підтримувати Україну – Макконнелл

02:05 28.09.2023
Трюдо вибачився за запрошення ветерана дивізії СС до парламенту – CBC

Трюдо вибачився за запрошення ветерана дивізії СС до парламенту – CBC

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу Херсона загинули три жінки

Рада ЄС продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до березня 2025 року

Польща не скасує ембарго на українське зерно, навіть якщо Україна відкличе скаргу із СОТ - представник уряду

НАТО обговорить на форумі в Стокгольмі можливість збільшення виробництва боєприпасів

Зеленський - Столтенбергу: Сьогоднішні відносини України і НАТО доводять, що її членство в Альянсі буде абсолютно природним і посилюватиме обидві сторони

ОСТАННЄ

До Литви направлено два "літаючі радари" НАТО для спостереження за діями РФ

Картина Моне, яка ніде не виставлялася, може піти з молотка за $65 млн

У Роттердамі двоє людей загинули в тезультаті стрілянини в медичному центрі

Республіканці в Конгресі США все ж вилучили $300 млн для України з проєкту оборонного бюджету

Залужний поговорив із головкомом Об'єднаних сил НАТО в Європі Каволі

Корнієнко: Цитовані у ЗМІ нібито мої слова про "тестування переходу з парламентсько-президентської республіки на президентську" не відповідають суті сказаного на форумі

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по живій силі та техніці ворога

Карабах залишили понад 74 тис. переселенців, заявила влада Вірменії

Унаслідок обстрілу Херсона загинули три жінки

Зеленський зустрівся в Києві з міністром збройних сил Франції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА