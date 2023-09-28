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20:25 28.09.2023

Республіканці в Конгресі США все ж вилучили $300 млн для України з проєкту оборонного бюджету

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Республіканці в Конгресі США все ж вилучили $300 млн для України з проєкту оборонного бюджету

Республіканці в Палаті представників США вирішили вилучити $300 млн допомоги Україні із законопроєкту про оборонні витрати і проголосувати за них окремо, незважаючи на обіцянки спікера Кевіна Маккарті цього не робити, повідомляє The Hill.

"Республіканці Палати представників у середу ввечері запропонували виключити $300 млн допомоги Україні зі свого законопроєкту про витрати на оборону і призначили окреме голосування за фонди, змінивши курс перед очікуваним остаточним голосуванням", - ідеться в повідомленні видання.

Комітет з питань регламенту Палати представників вирішив вилучити фінансування Ініціативи сприяння безпеці України, призначеної для навчання українських солдатів і закупівлі зброї, із законопроєкту про асигнування на національну оборону.

$300 млн доларів фінансування для України розглядатимуть окремим законопроєктом. Голова регламентного комітету Палати Том Коул пояснив це необхідністю розблокувати ухвалення оборонного бюджету.

На цей крок республіканці пішли всупереч тому, що лідер їхньої фракції в Палаті представників і спікер палати Кевін Маккарті ще минулого тижня пообіцяв не вилучати кошти для України з проєкту оборонного бюджету.

 

 

 

Теги: #бюджет #сша #військова_допомога

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