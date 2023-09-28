Залужний поговорив із головкомом Об'єднаних сил НАТО в Європі Каволі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив у четвер із верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі.

"Змістовна телефонна розмова з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Детально ознайомив колегу із обстановкою на фронті та першочерговими потребами Збройних сил України. Питання посилення нашої протиповітряної оборони залишається пріоритетним", - написав Залужний у телеграмі ввечері в четвер.

"Вдячний партнерам за допомогу та активну взаємодію задля визволення української території від російських окупантів. Разом - до перемоги!", - зазначив головком ЗСУ.