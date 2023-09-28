Зеленський зустрівся в Києві з міністром збройних сил Франції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню та обговорив із ним подальші кроки з посилення обороноздатності України за підтримки Франції, зокрема можливість спільного виробництва озброєння, повідомляє пресслужба президента.

"Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, який перебуває з візитом у нашій країні. Глава держави відзначив усебічну допомогу Україні з боку Франції. Він високо оцінив особисту роль президента Еммануеля Макрона в підтримці міжнародних ініціатив нашої держави та ухваленні рішень щодо зміцнення українських сил оборони", - йдеться в повідомленні на сайті президента України.

"Хочу окремо подякувати президенту Франції Макрону за те, що всі наші домовленості дали потужний результат у вигляді зміцнення української армії", - наводить пресслужба слова Зеленського.

Як повідомляється, під час зустрічі сторони детально обговорили подальші кроки щодо посилення обороноздатності України за підтримки Франції, зокрема можливості початку спільного виробництва певних видів озброєння. "Глава держави відзначив ефективність наданої Францією військової допомоги, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, самохідних артилерійських установок Caesar та далекобійних ракет SCALP-EG. Окрему увагу було приділено посиленню української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду", - ідеться в повідомленні.

Зеленський також вручив Себастьєну Лекорню орден "За заслуги" II ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.