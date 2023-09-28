Актор, який зіграв професора Дамблдора, помер у Великій Британії

У Великій Британії помер ірландський і британський актор Майкл Гембон, який прославився завдяки ролі Альбуса Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера, повідомляють британські ЗМІ з посиланням на родину.

"Майкл помер у лікарні, поруч із ним перебували його дружина Енн і син Фергюс", - ідеться в заяві сім'ї.

Гембон пішов із життя у віці 82 років. Він потрапив до лікарні з пневмонією.

Він народився в Ірландії, але потім його родина переїхала до Лондона. Акторську кар'єру Гембон розпочав у 1960-ті роки. Захоплювався антикварними годинниками, зброєю і автомобілями.

Всесвітню славу йому принесла роль професора Дамблдора, який був директором школи "Гоґвортс" у фільмах про Гаррі Поттера.