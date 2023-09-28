Зеленський про членство України в Раді керуючих МАГАТЕ: ми докладемо всіх зусиль для посилення ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки

Україна стала членом Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки, повідомив президент Володимир Зеленський, подякувавши країнам, які підтримали заявку України.

"Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки. Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку", - написав він у соціальній мережі Х (раніше - Твіттер) у четвер.

"Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики, і ми докладемо всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки й захищеності", - наголосив глава Української держави.

"Ми всі маємо працювати разом - усі у світі, хто цінує безпеку, - щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою. Ядерна та радіаційна безпека мають бути гарантовані", - підсумував Зеленський.