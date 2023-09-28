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16:51 28.09.2023

В Ірландії затримали судно з найбільшою в історії країни партією наркотиків, серед підозрюваних - троє українців

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Поліція Ірландії вилучила понад 2,2 тонни кокаїну вартістю близько 157 млн євро із суховантажу, затриманого під час операції біля берегів Корка, що стало найбільшим вилученням в історії держави, повідомляє ірландська телерадіокомпанія RTE.

"Сховок із кокаїном на вантажному судні, захопленому владою вчора біля берегів Корка, оцінюють у 157 млн євро. Сьогодні вранці на пресконференції помічник комісара Національної поліції Джастін Келлі заявив, що на судні MV Matthew було виявлено 2,2 тонни кокаїну і що це була найбільша партія наркотиків, яку будь-коли було виявлено в штаті", - йдеться в повідомленні на сайті телерадіокомпанії в четвер.

Затримане судно MV Matthew обшукують і проводять судово-медичну експертизу в порту Корка. На момент затримання судна на борту перебували 25 осіб, поліція допитує у справі шістьох, троє з них - громадяни України.

Теги: #наркотики #ірландія

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