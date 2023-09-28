Залужний обговорив із начальником Штабу оборони Великої Британії потреби української армії, зокрема посилення ППО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним, який перебуває з візитом в Україні.

"Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська. Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони", - написав Залужний у телеграмі в четвер.