Події

16:06 28.09.2023

Залужний обговорив із начальником Штабу оборони Великої Британії потреби української армії, зокрема посилення ППО

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним, який перебуває з візитом в Україні.

"Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська. Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони", - написав Залужний у телеграмі в четвер.

Теги: #велика_британія #залужний

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