Події

13:15 28.09.2023

У Молдові оточили озеро Гирбовець після того, як поруч знайшли уламки ракети - МВС

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Міністерство внутрішніх справ Молдови вжило спеціальних заходів з охорони озера Гирбовець у Новоаненському районі після того, як там днем раніше було виявлено залишки ракети.

Як повідомляють на сайті МВС Молдови в четвер, таких заходів ужито у зв'язку з підозрами, що вибуховий компонент ракети, що розбилася, може перебувати на дні озера. Фахівці-гідротехніки розпочали злив води з озера, щоб забезпечити роботу піротехніків.

"Наразі доступ людей на територію заборонено, охорону периметра забезпечує поліція. На місці події працюють Національна поліція, МНС, карабінери та прикордонна поліція. Також на місці присутні фахівці вибухотехнічної служби поліції Молдови, які аналізують оптимальне рішення щодо вилучення вибухівки, припускаючи, що компонент із вибуховою речовиною буде знайдено на дні озера", - йдеться в повідомленні.

На місці перебуває міністр внутрішніх справ Адріан Ефрос.

У МВС зазначають, що небезпеки для населення немає, територія ізольована, а найближчі будинки розташовані за 1 км від небезпечної зони.

Жителі розташованого поруч села Гирбовець повідомили владі, що помітили біля озера уламки, ймовірно, ракети, що розбилася в цьому районі. Влада підтвердила, що уламки належать авіаракеті, а фахівці встановлять її тип і походження.

Теги: #молдова #ракета #озеро #уламки

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