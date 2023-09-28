Події

12:42 28.09.2023

Окупанти обстріляли 8 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, у Старій Гуті горіли нежитлові будинки

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Окупанти обстріляли 8 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, у Старій Гуті горіли нежитлові будинки

Російські окупанти за минулу добу обстріляли села Архипівка та Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також села Чернацьке, Харківка, Стара Гута, Яструбщина, Студенок і Хлібороб, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Архипівка - 14 приходів, імовірно, міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Грем'яч - 3 приходи, імовірно, міномет 120 мм", - ідеться в повідомленні.

Села Харківка і Стара Гута були обстріляні двічі. У Старій Гуті внаслідок обстрілу загорілися два нежитлові будинки.

"Сумська область. Шосткинський район: Чернацьке - 5 приходів, імовірно, міномет 120 мм; Харківка - 5 приходів, імовірно, міномет 120 мм; 6 приходів, імовірно, міномет 82 мм; Стара Гута - 5 приходів, імовірно, міномет 120 мм; 4 приходи, імовірно, ствольна артилерія. Унаслідок обстрілу сталося загоряння двох нежитлових будинків. Яструбщина - 5 приходів, імовірно, міномет 120 мм; Студенок - 4 приходи, імовірно, міномет 120 мм; Хлібороб - 7 приходів, імовірно, міномет 120 мм", - повідомляють у зведенні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

Усі села, що потрапили під обстріл, розташовані неподалік від державного кордону з РФ (Брянська область). Загалом за добу нараховано 10 обстрілів (58 вибухів) із різних видів озброєння.

Теги: #північ #обстріли

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