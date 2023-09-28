Події

12:01 28.09.2023

Найближчі дні в Україні будуть теплими, майже без опадів, ночі стають холоднішими

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Найближчі дні в Україні будуть теплими, майже без опадів, ночі стають холоднішими

В Україні в п'ятницю, 29 вересня, без опадів, вітер переважно східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 7-12°, вдень 22-27°; у південній частині країни вночі 13-18°, вдень 24-29°.

У Києві 29 вересня без опадів. Вітер південно-східний, 5-8 м/с. Температура вночі 10-12°, удень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 29 вересня найвища температура була +28,8° у 1900 р., найнижча -2,9°С у 1881 р.

У суботу, 30 вересня, в Україні без опадів, лише вдень у північно-західних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°; у південній частині країни вночі 12-17°, вдень 23-28°.

У Києві 30 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 24-26°.

Теги: #погода #прогноз

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