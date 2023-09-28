Події

12:05 28.09.2023

Інтенсивність дискусій щодо реформування Радбезу ООН наразі найбільша за останні 30 років - глава МЗС України

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Інтенсивність дискусій щодо реформування Радбезу ООН наразі найбільша за останні 30 років - глава МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інтенсивність дискусій щодо питання реформування Ради безпеки ООН є найбільшою за останні 30 років, однак "завтра цього не відбудеться".

"Інтенсивність дискусій наразі найбільша за останні 30 років, це правда. Про те, що це відбудеться завтра, говорити безглуздо. Питання в іншому. Все, що ми робимо, і те, що озвучив президент Зеленський, спрямоване на те, щоб, коли цей момент реальної зміни настане, були сформовані базові принципи, як має функціонувати новий Радбез", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як наголосив міністр, у виступі президента України Володимира Зеленського на спецзасіданні Радбезу ООН чітко простежуються три принципи: 1) Росія не має бути постійним членом Ради безпеки, тому що вона незаконно посіла цю позицію замість СРСР; 2) Генеральна асамблея ООН повинна мати право долати вето, і загалом правила застосування вето має бути змінено; 3) Ширша географічна представленість у Раді безпеки ООН.

"Тобто те, що нині відбувається - це формування принципів, за якими цю раду буде реформовано. Але справді дуже хочеться вірити, що ця реформа відбудеться не внаслідок Третьої світової війни, а в результаті осмислено відповідальної політики. На жаль, життя нас вчить, що осмислено відповідальна політика на міжнародній арені - це річ ефемерна в питанні реформ міжнародних організацій, але - віримо", - сказав Кулеба.

"Без надії сподіваємося", - додав глава МЗС.

Відповідаючи на запитання про те, як він оцінює те, що німецька колега Анналена Бербок виступила проти пропозиції президента Зеленського щодо реформи Ради безпеки ООН, зокрема позбавлення Росії права вето, Кулеба сказав, що Україна і Німеччина друзі, але "є питання, де в нас різні позиції".

"Ми дружимо і з Німеччиною, і з Анналеною, але є питання, де в нас різні позиції. Будемо працювати. Колись у Анналени теж було негативне ставлення до трибуналу, але потім вона змінила свою позицію. Це все процеси в динаміці", - пояснив він.

Теги: #реформування #радбез_оон #кулеба

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