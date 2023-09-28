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11:47 28.09.2023

Кулеба: Наразі відкрилися реальні можливості для ухвалення санкцій проти російської атомної енергетики

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Кулеба: Наразі відкрилися реальні можливості для ухвалення санкцій проти російської атомної енергетики

На сьогодні відкрилися реальні можливості для ухвалення санкцій проти російської атомної енергетики, Україна актуалізуватиме цю тему, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"На сьогодні відкрилися реальні можливості для ухвалення санкцій проти російської атомної енергетики. Тому що Westinghouse спільно з Міністерством енергетики України розробили нове пальне, замінник для російського пального. Це означає, що ми разом "зняли з цієї голки" країни, які гальмували ці санкції через залежність своєї атомної енергетики від Росії. Тепер ми цю тему будемо актуалізувати. Вона не буде простою все одно, тому що це багатомільярдний бізнес і питання енергетичної безпеки конкретних країн. Але будемо далі штовхати", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що РФ має завжди відчувати зростання тиску і закриття каналів обходу санкцій, щоб вона не могла "адаптуватися до санкцій". Як нагадав міністр, в останньому санкційному пакеті ЄС зробив особливий акцент саме на боротьбі з обходом санкцій.

"Це було зроблено з двох причин. Перша, тому що це важливо саме собою. А друга, тому що потенціал підвищення тиску обмежився через об’єктивні причини. Втім, що ми бачимо? Зростання виробництва ракет у Росії є. Альтернативні канали постачання потрібних для російської економіки товарів, номенклатури працюють. Нафта продається", - пояснив глава МЗС.

Кулеба застеріг, що якщо нічого з цим не робити, російська економіка відновлюватиметься, російські збройні сили отримуватимуть нове озброєння, а в Україні й далі руйнуватимуться об'єкти.

"Але зупинити виробництво Росією нових ракет і дронів, чи хоча б суттєво його загальмувати - це набагато дешевше, ніж давати Україні гроші на відновлення після цих атак. Тому розмова з партнерами якраз про це: закриття каналів і підвищення санкційного тиску, насамперед секторального", - пояснив міністр.

Окрім того, очільник МЗС наголосив на необхідності "включення" політичної волі для створення правових механізмів, що дозволять спрямовувати російські кошти на вирішення проблем України.

"Тут одна дуже проста відповідь для того, щоб економити кошти платників податків у ЄС, Сполучених Штатах та інших країнах. Це передання Україні російських активів. Треба просто "ввімкнути" політичну волю і створити правові механізми, які дозволять спрямовувати російські кошти на вирішення проблем України. Ось і все. І що далі війна триває, то неминучішим це рішення буде. Коли уряди і банкіри щось хочуть, вони сідають і переписують закон та бізнес-моделі під вирішення конкретних завдань", - заявив Кулеба.

За його словами, питання - у політичній волі на ухвалення відповідних рішень, при цьому додав, що бачить, "як із кожним місяцем ця політична воля потроху зростає".

"Тому що країни розуміють, що лежать десятки, якщо не сотні мільярдів (і переважно в Європі), якими можна користуватися, й робити це абсолютно справедливо. Але потрібно прискорюватися і нарешті ухвалити необхідні нормативні рішення", - сказав глава МЗС.

Теги: #санкції_рф #кулеба

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