Події

11:02 28.09.2023

У Вінниці розробили новий розвідувальний безпілотник - Гройсман

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У Вінницькому міжрегіональному координаційному гуманітарному штабі було розроблено новий розвідувальний безпілотник "Щедрик", повідомив Володимир Гройсман у фейсбуці.

Новий безпілотний літальний апарат може підніматися на висоту до 4000 м, рухатися зі швидкістю 150 км/год.

"Щедрик" - наш розвідувальний безпілотник! І він такий не один. Ми зробили, ви обрали назву. Хлопці на фронті ще ефективніше нищитимуть ворога", - написав Гройсман.

Теги: #вінниця #безпілотник #розробка

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