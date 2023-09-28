У Вінниці розробили новий розвідувальний безпілотник - Гройсман

У Вінницькому міжрегіональному координаційному гуманітарному штабі було розроблено новий розвідувальний безпілотник "Щедрик", повідомив Володимир Гройсман у фейсбуці.

Новий безпілотний літальний апарат може підніматися на висоту до 4000 м, рухатися зі швидкістю 150 км/год.

"Щедрик" - наш розвідувальний безпілотник! І він такий не один. Ми зробили, ви обрали назву. Хлопці на фронті ще ефективніше нищитимуть ворога", - написав Гройсман.