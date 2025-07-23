Стефанчук: Рада готова працювати над розробкою ефективних законодавчих рішень для зміцнення довіри, підвищення результативності та збереження прозорості

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи зустріч президента України Володимира Зеленського з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, заявив, що український парламент підтримує координацію зусиль усіх гілок влади, правоохоронної та антикорупційної систем та готовий працювати над розробкою ефективних законодавчих рішень для зміцнення довіри та підвищення їх результативності.

"Український парламент підтримує координацію зусиль усіх гілок влади, правоохоронної та антикорупційної систем. Особисто, разом із колегами-депутатами, готовий працювати над розробкою ефективних законодавчих рішень, які дадуть можливість зміцнити довіру, підвищити результативність та зберегти прозорість у цей надскладний час", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

Допис Стефанчука супроводжується посиланням на пост Зеленського стосовно зустрічі з правоохоронцями та керівниками антикорупційних органів та планів, окреслених на ній.

За словами Стефанчука, український парламент "чітко усвідомлює: ворог у нас один — російський агресор і його злочинна система на чолі з путіним. Щоб протистояти ворогу, який прагне розколоти наш народ зсередини, нам потрібна згуртованість — і в армії, і в економіці, і в суспільстві".

"Наші виклики — спільні. І наша мета — єдина", - додав Стефанчук.

"Кожен громадянин має відчути, що справедливість, європейський вибір і наближення сталого та справедливого миру — це ті речі, які є триєдиною основою Української Нації", - наголосив голова Верховної Ради.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, керівники правоохоронних та антикорупційних органів, а також генеральний прокурор Руслан Кравченко домовилися наступного тижня провести зустріч щодо плану спільних дій. За словами президента, за два тижні має бути готовий спільний план – "які кроки потрібні та буде реалізовано, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства". Президент додав, що розмова була відверта й корисна, "яка дійсно допомагає".

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада прийняла в цілому 22 липня закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану". В той же день президент України його підписав. Документ опубліковано в "Голосі України".

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок ввечері пройшли акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту.