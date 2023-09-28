Події

07:24 28.09.2023

Сили ППО збили понад 30 БПЛА вночі

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Сили ППО збили понад 30 БПЛА вночі

Під час масованої атаки ворожих ударних безпілотників у ніч проти четверга сили протиповітряної оборони знищили понад 30 БПЛА, про це в ефірі телемарафону в четвер заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ворог спрямував ударні безпілотники в різних напрямках, зокрема й на центральні регіони. Підсумки атаки ще підбиваються, бо була масована. Але робота ППО була досить результативною. Понад 30 дронів було знищено, більш точну цифру підведе Генштаб", - сказала вона.

 

Теги: #атаки #гуменюк

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