У Ташкенті стався потужний вибух

У столиці Узбекистану Ташкенті близько третьої години ранку за місцевим часом (01:00 за Києвом – ІФ-У) в районі митного складу ташкентського аеропорту стався потужний вибух, повідомляють місцеві телеграм-канали у четвер.

Попередньо вибух стався на складах у промисловій зоні Янгіхаєтського району, внаслідок чого виникла сильна пожежа. Вибухова хвиля відчувалася на відстані кількох кілометрів, у прилеглих будинках вибиті шибки у вікнах. На місці вибуху працюють екстрені служби.

Офіційні джерела поки що не коментують подію.