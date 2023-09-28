Події

03:17 28.09.2023

У Ташкенті стався потужний вибух

1 хв читати
У Ташкенті стався потужний вибух

У столиці Узбекистану Ташкенті близько третьої години ранку за місцевим часом (01:00 за Києвом – ІФ-У) в районі митного складу ташкентського аеропорту стався потужний вибух, повідомляють місцеві телеграм-канали у четвер.
Попередньо вибух стався на складах у промисловій зоні Янгіхаєтського району, внаслідок чого виникла сильна пожежа. Вибухова хвиля відчувалася на відстані кількох кілометрів, у прилеглих будинках вибиті шибки у вікнах. На місці вибуху працюють екстрені служби.
Офіційні джерела поки що не коментують подію.

Теги: #узбекистан #вибух #ташкент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 26.09.2023
На Полтавщині стався вибух на магістральному газопроводі

На Полтавщині стався вибух на магістральному газопроводі

07:50 26.09.2023
Ворог атакував одне з підприємств у Кривому Розі, без постраждалих

Ворог атакував одне з підприємств у Кривому Розі, без постраждалих

19:43 25.09.2023
Потужний вибух на складі з паливом у Степанакерті призвів до численних жертв

Потужний вибух на складі з паливом у Степанакерті призвів до численних жертв

19:18 07.09.2023
У Київській області чоловік підірвався на гранаті, поліція припускає самогубство

У Київській області чоловік підірвався на гранаті, поліція припускає самогубство

19:02 31.08.2023
Діти України відпочили та отримали реабілітацію в Узбекистані

Діти України відпочили та отримали реабілітацію в Узбекистані

21:52 29.08.2023
Три херсонці загинули внаслідок детонації вибухівки, залишеної окупантами

Три херсонці загинули внаслідок детонації вибухівки, залишеної окупантами

15:19 29.08.2023
На Чернігівщині на боєприпасі вибухнув автомобіль, загинули двоє дорослих, двох дітей госпіталізували - ДСНС

На Чернігівщині на боєприпасі вибухнув автомобіль, загинули двоє дорослих, двох дітей госпіталізували - ДСНС

02:32 24.08.2023
В окупованому Маріуполі пролунав вибух

В окупованому Маріуполі пролунав вибух

15:49 21.08.2023
Вибух у криміналістичному центрі МВС стався під час дослідження вибухонебезпечного предмета - ДБР

Вибух у криміналістичному центрі МВС стався під час дослідження вибухонебезпечного предмета - ДБР

16:02 20.08.2023
Вибух на території експертно-криміналістичного центру під Києвом забрав життя 4 співробітників МВС

Вибух на території експертно-криміналістичного центру під Києвом забрав життя 4 співробітників МВС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини - МЗС України

Кабмін призначив заступниками міністра оборони Джигира, Калмикову і Черногоренко

Шмигаль: Майже 40 країн та організацій-партнерів погодили виділення близько $250 млн на гуманітарне розмінування

Жовтень в Україні буде теплішим, ніж торік - метеоролог

Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута, за добу знищено 115 окупантів

ОСТАННЄ

Трюдо вибачився за запрошення ветерана дивізії СС до парламенту – CBC

Уряди знайшли "найкращі рішення" з зернового питання – Чолаку

Внаслідок обстрілу Херсонської області є загиблий, ще один поранений – голова ОВА

Актор Марк Стронг став послом платформи UNITED24 – Зеленський

Воїнам потрібно більше інструментів для знищення ракет та дронів – Зеленський

США запровадили санкції проти транснаціональної мережі виробництва іранських БПЛА

Херсон перебуває під масованим обстрілом – голова ОВА

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Перевиробництво е/е "Енергоатомом" і "Укргідроенерго" допомогло збалансувати енергосистему влітку - НКРЕКП

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА