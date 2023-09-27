Актор Марк Стронг став послом платформи UNITED24 – Зеленський

Новим послом фандрайзингової платформи UNITED24 став британський актор Марк Стронг, сказав у відеозверненні у середу президент України Володимир Зеленський.

"Є тепер і новий посол нашої фандрайзингової платформи UNITED24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямом освіта та наука", - сказав Зеленський.

За його словами, метою Стронга буде "збір коштів на відновлення українських шкіл".

"Наше завдання – дати всім українським дітям можливість навчатись у школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють умови безпеки", - зазначив президент.

За його словами, "завдяки UNITED24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків із більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень вкладів. Ці люди допомагають, звичайні люди та компанії. Я дякую всім".