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20:10 27.09.2023

Парламент Швейцарії не став послаблювати обмеження на реекспорт зброї в країни, залучені в конфлікти

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Парламент Швейцарії не став послаблювати обмеження на реекспорт зброї в країни, залучені в конфлікти

Нижня палата Федеральних зборів Швейцарії в середу проголосувала проти зняття заборони на реекспорт швейцарської зброї до країн, що перебувають у стані воєнного конфлікту, йдеться в повідомленні на сайті Національної ради Конфедерації.

"За" послаблення обмежень проголосували 48 осіб, "проти" - 135.

"Берн неодноразово відмовляв у запитах на реекспорт швейцарської зброї, посилаючись на нейтралітет і закон про бойову техніку", - зазначено в повідомленні на сайті нижньої палати парламенту.

У червні Рада кантонів - мала палата парламенту Швейцарії - проголосувала за пропозицію комісії з безпеки Ради, яка передбачає м'якші вимоги до реекспорту поставлених в інші країни озброєнь швейцарського виробництва.

Раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Данія, Іспанія, хотіли переспрямувати в Україну придбану військову техніку швейцарського виробництва, однак Берн відмовляв їм, посилаючись на закріплену в конституції країни політику нейтралітету, яка, зокрема, забороняє передання зброї до зон активних бойових дій.

Теги: #зброя #швейцарія #реекспорт

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