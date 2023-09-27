Канадська діаспора допомогла відновити доступ до безпечної води для 25 тис. осіб у 36 селах Херсонщини

Канадсько-українська фундація (КУФ) і Конгрес українців Канади (КУК) у рамках спільної ініціативи "Український гуманітарний заклик" забезпечили 36 селам Бериславського району Херсонської області доступ до безпечної води, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі КУФ.

Зазначається, що вивчивши проблему цих населених пунктів, КУФ і КУК надали грант Українському конгресовому комітету Америки (УККА) в розмірі $50 тис., завдяки якому було придбано й доставлено 40 заглибних водяних насосів і 60 тис. літрових баків для води для місцевих громад.

"Села, які отримують цю допомогу, є одними з найменш забезпечених гуманітарною допомогою в цьому регіоні, насамперед через їхню небезпечну близькість до російських військ. Деякі з них розташовані лише за кількасот метрів від лінії фронту", - прокоментував голова правління КУФ Віктор Гетьманчук, слова якого наведено в пресрелізі.

Зазначається також, що через постійні обстріли ворогом цивільної інфраструктури Херсонської області багато сіл залишилися без безпечного водопостачання. До звільнення регіону від російської окупації водонапірні насоси та вежі були пошкоджені, зруйновані та викрадені окупаційними військами. Додатковою проблемою, з якою стикаються постраждалі громади, є відсутність регулярного водопостачання для посівів і присадибних ділянок, що призводить до зниження врожаїв.

Кошти для реалізації цього проєкту було зібрано під час сніданку зі збору коштів, на якому 27 червня виступив почесний посол Канади в ООН з 2020 року Боб Рей.

"Ця допомога забезпечує довготривалу стійкість громад. Разом ми суттєво впливаємо на життя тисяч українців, які постраждали від війни. Однак наша робота ще далеко не завершена. Ми продовжуватимемо обстоювати права цих громад і прагнутимемо майбутнього, в якому доступ до чистої води буде гарантовано для всіх", - наголошує Гетьманчук.

"Гуманітарний заклик для України" є спільним проєктом КУФ та КУК, започаткований у січні 2022 року. Понад рік обидві організації спільно працюють над підвищенням ефективності та економічності допомоги, яку надають громадяни Канади постраждалим від війни українцям.

На сьогодні "Український гуманітарний заклик" надав українцям гуманітарної допомоги на понад $47 млн у вигляді продуктів харчування, медикаментів, тимчасового житла, психіатричної допомоги, хірургічної допомоги, обладнання для пожежників, індивідуальних аптечок, машин швидкої допомоги, генераторів тощо.

Канадсько-українська фундація надає гуманітарну допомогу українцям з 1995 року.