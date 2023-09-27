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19:21 27.09.2023

Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини - МЗС України

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Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини - МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував наміри РФ знову повернутися до складу Ради ООН з прав людини, звідки її вигнали у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну.

"РФ просуває свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини. Нагадаю, що в минулому її було позбавлено прав члена у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Таким кроком Росія намагається довести, що вона може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, чинити воєнні та злочини проти людяності", - написав Ніколенко у фейсбуці у середу ввечері.

У МЗС наголосили, що позиція України чітка: Росія не повинна отримати права повернутися до одного з ключових органів ООН, поки вона не понесе відповідальності за всі злочини.

"Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини", - заявили у відомстві.

Раніше ВВС повідомило, що Росія поширює серед держав-членів ООН позиційний документ із закликом підтримати її обрання до складу Ради з прав людини, звідки її вигнали через повномасштабне вторгнення в Україну.

 

 

 

Теги: #рф #оон #мзс_україна

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