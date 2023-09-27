Події

16:25 27.09.2023

Оборонний комітет парламенту Болгарії схвалив передачу Україні несправних ракет С-300

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Оборонний комітет парламенту Болгарії затвердив проєкт рішення про передачу Україні зенітних ракет С-300, які потребують ремонту, щоб українці привели їх у придатний стан для використання в протиповітряній обороні, повідомляє агентство The Sofia Globe.

Проєкт рішення також передбачає, що Болгарія надасть Україні надлишки набоїв калібру 5,56 із запасів МВС.

Прихильники проєкту рішення заявили, що ракетні комплекси С-300 були визнані військовими непридатними до експлуатації, і хоча відремонтувати ракети в Болгарії неможливо, Україна має можливість їх використовувати.

"Наша країна не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їх використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість прийняти на озброєння такі дефектні боєприпаси і поставити їх на службу в українську армію", - ідеться в пояснювальній записці, прикладеній до проєкту рішення.

Постачання ракет покращить захист українських міст від атак російської авіації, а патрони зможуть використовувати українські солдати, оснащені стрілецькою зброєю НАТО.

Теги: #україна #болгарія #ракети

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