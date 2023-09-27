Події

15:12 27.09.2023

Шмигаль обговорив із президентом ЄБРР спільні ініціативи в енергетичній сфері

1 хв читати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо реалізацію спільних ініціатив у сфері енергетики.

"Європейський банк реконструкції та розвитку - один із найважливіших партнерів України… ЄБРР взяв зобов’язання інвестувати в нашу державу 3 млрд євро протягом двох років. Підтримка Банку дозволяє забезпечувати стабільність роботи у сфері критичної інфраструктури та приватного сектору", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Сторони також обговорили реалізацію спільних ініціатив, зокрема у сфері енергетики. Шмигаль повідомив, що ЄБРР готує нові проєкти з НЕК "Укренерго" і НАК "Нафтогаз України".

"Розповів і про інші перспективні напрями для інвестицій: ринок гуманітарного розмінування, ВПК, машинобудування, підтримка малого й середнього бізнесу, розвиток ветеранського підприємництва. Розраховуємо на активну участь ЄБРР у відновленні України", - написав Шмигаль.

Теги: #енергетика #єбрр #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:33 26.09.2023
Перші партії із законтрактованих ДТЕК у Польщі 210 тис. тонн вугілля в дорозі – топменеджер

Перші партії із законтрактованих ДТЕК у Польщі 210 тис. тонн вугілля в дорозі – топменеджер

21:28 26.09.2023
"Це взагалі не проблема" - голова НАК про умову від США ввести додаткового члена НР компанії

"Це взагалі не проблема" - голова НАК про умову від США ввести додаткового члена НР компанії

21:23 26.09.2023
Прем'єр назвав сім факторів на користь України для проходження ОЗП

Прем'єр назвав сім факторів на користь України для проходження ОЗП

18:14 26.09.2023
Шмигаль підписав постанову про верифікацію експорту українського зерна

Шмигаль підписав постанову про верифікацію експорту українського зерна

17:43 26.09.2023
Шмигаль про зернову кризу: Ми завжди готові йти на конструктивний діалог, але не на політичні ігри

Шмигаль про зернову кризу: Ми завжди готові йти на конструктивний діалог, але не на політичні ігри

17:19 26.09.2023
Кабмін затвердив держпрограму "Єдність у розмаїтті"

Кабмін затвердив держпрограму "Єдність у розмаїтті"

15:07 26.09.2023
Вибуховий пристрій на електропідстанцію в Курській області скинув дрон СБУ - джерело в спецслужбі

Вибуховий пристрій на електропідстанцію в Курській області скинув дрон СБУ - джерело в спецслужбі

18:50 23.09.2023
Шмигаль і Пріцкер обговорили потреби України для швидкого відновлення

Шмигаль і Пріцкер обговорили потреби України для швидкого відновлення

17:32 22.09.2023
Українські пенсіонери мають отримувати пенсію щонайменше 50% від середньої зарплати протягом життя - Шмигаль

Українські пенсіонери мають отримувати пенсію щонайменше 50% від середньої зарплати протягом життя - Шмигаль

17:22 22.09.2023
Засідання комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України відбудеться 26 вересня - Шмигаль

Засідання комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України відбудеться 26 вересня - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про просування ЗСУ на донецькому напрямку

Галібаренко: У НАТО не обговорюють членство України в обмін на здачу територій

Очільник Херсонської ОВА закликав до евакуації жителів громад, які розташовані на лінії вогню

Тарнавський анонсував "гарні новини" на таврійському напрямку

Сили оборони за добу ліквідували 320 окупантів і 38 артилерійських систем

ОСТАННЄ

Глава МВС: Служба 112 повноцінно запрацювала в Київській області

"Укрнафта" та АРМА підписали договір про управління Glusco

В Одесі у двох районах гасять пожежі сухостою, що виникли на відкритій території

Федеральна прокуратура Німеччини розслідує воєнні злочини в Гостомелі, вчинені на початку війни

Частини новоствореної 25 армії РФ розтягуються вздовж всієї лінії фронту, тому ймовірність нового наступу російських військ знижується - британська розвідка

У Бериславському районі трактор підірвався на міні, водій загинув - голова РДА

Окупанти обстріляли Херсонщину, пошкоджено житлові будинки - ОВА

До Дня захисників і захисниць України Київ виплатить майже 35 млн грн адресної матеріальної допомоги

ДАРТ і Airbnb підписали меморандум про підтримку післявоєнного відновлення туристичної галузі України

СБУ затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву 21 вересня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА