Шмигаль обговорив із президентом ЄБРР спільні ініціативи в енергетичній сфері

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо реалізацію спільних ініціатив у сфері енергетики.

"Європейський банк реконструкції та розвитку - один із найважливіших партнерів України… ЄБРР взяв зобов’язання інвестувати в нашу державу 3 млрд євро протягом двох років. Підтримка Банку дозволяє забезпечувати стабільність роботи у сфері критичної інфраструктури та приватного сектору", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Сторони також обговорили реалізацію спільних ініціатив, зокрема у сфері енергетики. Шмигаль повідомив, що ЄБРР готує нові проєкти з НЕК "Укренерго" і НАК "Нафтогаз України".

"Розповів і про інші перспективні напрями для інвестицій: ринок гуманітарного розмінування, ВПК, машинобудування, підтримка малого й середнього бізнесу, розвиток ветеранського підприємництва. Розраховуємо на активну участь ЄБРР у відновленні України", - написав Шмигаль.