Частини новоствореної 25 армії РФ розтягуються вздовж всієї лінії фронту, тому ймовірність нового наступу російських військ знижується - британська розвідка

З огляду на те, що новостворену 25 загальновійськову армію РФ розгортають частинами для зміцнення розтягнутої лінії фронту, імовірність нового наступу російських військ знижується, вважають у британській розвідці.

"Із середини вересня 2023 року Росія з високою часткою ймовірності вперше ввела в бій частини нової 25 загальновійськової армії (25 ЗА). З кінця серпня 2023 року розпочалося висування цього з'єднання на територію України", - йдеться у звіті, оприлюдненому в соціальній мережі Х (раніше - "Твіттер") Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в середу вранці.

Як повідомляється, за наявними даними, підрозділи двох маневрених компонентів 25 ЗА - 67 мотострілецької дивізії та 164 окремої мотострілецької бригади - ведуть бойові дії на фронті в секторі на захід від Сєвєродонецька і Кремінної, на межі Донецької та Луганської областей.

"Від початку вторгнення Росія лише в рідкісних випадках зберігала незмінними армійські угруповання, які могли б стати основою для нового великого наступального удару. З огляду на те, що 25 ЗА, вочевидь, розгортають частинами для зміцнення розтягнутої лінії фронту, ймовірність нового узгодженого наступу російських військ найближчими тижнями знижується", - роблять висновок фахівці британської розвідки.

Джерело: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1706904157649584141