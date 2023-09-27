Окупанти обстріляли Херсонщину, пошкоджено житлові будинки - ОВА

Російська армія в середу, 27 вересня, атакувала Широку Балку Станіславської громади, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Через влучання ворожих снарядів сталося загоряння сухої трави. Пожежу ліквідували вогнеборці, котрі оперативно прибули на місце події. Також пошкоджено оселі місцевих жителів", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Власникам пошкоджених будинків видали будівельні набори для виконання першочергових ремонтних робіт.

Постраждалих серед цивільних немає.