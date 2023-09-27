Події

13:17 27.09.2023

Окупанти обстріляли Херсонщину, пошкоджено житлові будинки - ОВА

1 хв читати

Російська армія в середу, 27 вересня, атакувала Широку Балку Станіславської громади, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Через влучання ворожих снарядів сталося загоряння сухої трави. Пожежу ліквідували вогнеборці, котрі оперативно прибули на місце події. Також пошкоджено оселі місцевих жителів", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Власникам пошкоджених будинків видали будівельні набори для виконання першочергових ремонтних робіт.

Постраждалих серед цивільних немає.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:01 27.09.2023
Очільник Херсонської ОВА закликав до евакуації жителів громад, які розташовані на лінії вогню

Очільник Херсонської ОВА закликав до евакуації жителів громад, які розташовані на лінії вогню

08:51 27.09.2023
Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, поранено одну людину

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, поранено одну людину

08:46 27.09.2023
Війська РФ за добу 130 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина загинула і одна важко поранена

Війська РФ за добу 130 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина загинула і одна важко поранена

16:51 26.09.2023
Унаслідок російського обстрілу Херсона поранені три людини

Унаслідок російського обстрілу Херсона поранені три людини

16:01 26.09.2023
Міноборони Румунії засудило російську нічну атаку на цивільну інфраструктуру України

Міноборони Румунії засудило російську нічну атаку на цивільну інфраструктуру України

13:30 26.09.2023
РФ і далі атакує мирних жителів України, безжально намагаючись зупинити постачання українського продовольства по всьому світу - посол США

РФ і далі атакує мирних жителів України, безжально намагаючись зупинити постачання українського продовольства по всьому світу - посол США

10:05 26.09.2023
Після атаки ворога тимчасово не працює пункт пропуску Орлівка - Ісакча між Україною та Румунією - Гуменюк

Після атаки ворога тимчасово не працює пункт пропуску Орлівка - Ісакча між Україною та Румунією - Гуменюк

08:59 26.09.2023
Окупанти вночі з мінометів обстріляли одну з громад Сумщини

Окупанти вночі з мінометів обстріляли одну з громад Сумщини

08:57 26.09.2023
Унаслідок ворожої атаки на Черкащині є влучання в інфраструктурний об'єкт

Унаслідок ворожої атаки на Черкащині є влучання в інфраструктурний об'єкт

08:33 26.09.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено двох мирних жителів

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено двох мирних жителів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про просування ЗСУ на донецькому напрямку

Галібаренко: У НАТО не обговорюють членство України в обмін на здачу територій

Очільник Херсонської ОВА закликав до евакуації жителів громад, які розташовані на лінії вогню

Тарнавський анонсував "гарні новини" на таврійському напрямку

Сили оборони за добу ліквідували 320 окупантів і 38 артилерійських систем

ОСТАННЄ

Частини новоствореної 25 армії РФ розтягуються вздовж всієї лінії фронту, тому ймовірність нового наступу російських військ знижується - британська розвідка

У Бериславському районі трактор підірвався на міні, водій загинув - голова РДА

До Дня захисників і захисниць України Київ виплатить майже 35 млн грн адресної матеріальної допомоги

ДАРТ і Airbnb підписали меморандум про підтримку післявоєнного відновлення туристичної галузі України

СБУ затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву 21 вересня

Зеленський заявив про просування ЗСУ на донецькому напрямку

Іран запустив супутник дистанційного зондування

Українська прокуратура передала до Мін'юсту США і ФБР матеріали щодо окремих злочинів РФ в Україні для спільного розслідування - Костін

Галібаренко: План роботи Ради Україна-НАТО буде затверджено до кінця року

Галібаренко: У НАТО не обговорюють членство України в обмін на здачу територій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА