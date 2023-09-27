ВМС Литви передали Україні комплекти радіолокаційного обладнання

У вівторок ВМС Литви передали ВМС України комплекти радіолокаційного обладнання, повідомили в литовському військовому відомстві.

Там заявили, що обладнання відправлено відповідно до запитів ВМС України.

"Для України, яку руйнує війна Росії, це радіолокаційне обладнання матиме велике значення і для захисту її територіальних вод, і для гарантування безпеки її громадян", - наводять у повідомленні слова міністра оборони Арвідаса Анусаускаса.

У міністерстві зазначили, що не можуть повідомити вартість і кількість переданого обладнання.

Литва сформувала новий пакет військової допомоги Україні на суму EUR200 млн на період 2024-2026 рр.

Окрім регулярних постачань військової техніки, Литва опікується навчанням українських військовослужбовців.