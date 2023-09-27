Події

10:10 27.09.2023

ВМС Литви передали Україні комплекти радіолокаційного обладнання

1 хв читати
ВМС Литви передали Україні комплекти радіолокаційного обладнання

У вівторок ВМС Литви передали ВМС України комплекти радіолокаційного обладнання, повідомили в литовському військовому відомстві.

Там заявили, що обладнання відправлено відповідно до запитів ВМС України.

"Для України, яку руйнує війна Росії, це радіолокаційне обладнання матиме велике значення і для захисту її територіальних вод, і для гарантування безпеки її громадян", - наводять у повідомленні слова міністра оборони Арвідаса Анусаускаса.

У міністерстві зазначили, що не можуть повідомити вартість і кількість переданого обладнання.

Литва сформувала новий пакет військової допомоги Україні на суму EUR200 млн на період 2024-2026 рр.

Окрім регулярних постачань військової техніки, Литва опікується навчанням українських військовослужбовців.

Теги: #литва #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 26.09.2023
Призупинення фінансування роботи уряду може позначитися на допомозі Україні - Білий дім

Призупинення фінансування роботи уряду може позначитися на допомозі Україні - Білий дім

13:03 24.09.2023
Спікер Палати представників МакКарті заявив про наміри зберегти допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону - ЗМІ

Спікер Палати представників МакКарті заявив про наміри зберегти допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону - ЗМІ

20:50 22.09.2023
Оттава виділяє черговий пакет допомоги Києву

Оттава виділяє черговий пакет допомоги Києву

09:04 22.09.2023
Польща продовжить військові поставки Україні, за винятком нового озброєння

Польща продовжить військові поставки Україні, за винятком нового озброєння

20:55 21.09.2023
США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але в майбутньому це не виключено - ЗМІ

США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але в майбутньому це не виключено - ЗМІ

14:02 20.09.2023
Албанія передала Україні 22 бронетранспортери MaxxPro - ЗМІ

Албанія передала Україні 22 бронетранспортери MaxxPro - ЗМІ

02:56 20.09.2023
Литва представила новий пакет допомоги для України

Литва представила новий пакет допомоги для України

17:50 19.09.2023
Чехія, Данія та Нідерланди підписали в рамках "Рамштайну" угоду про постачання зброї в Україну

Чехія, Данія та Нідерланди підписали в рамках "Рамштайну" угоду про постачання зброї в Україну

13:28 19.09.2023
Данія з країнами-партнерами передасть Україні ще 45 танків - ЗМІ

Данія з країнами-партнерами передасть Україні ще 45 танків - ЗМІ

13:25 19.09.2023
Норвегія передає Україні велику партію гусеничних вантажівок

Норвегія передає Україні велику партію гусеничних вантажівок

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Галібаренко: У НАТО не обговорюють членство України в обмін на здачу територій

Очільник Херсонської ОВА закликав до евакуації жителів громад, які розташовані на лінії вогню

Тарнавський анонсував "гарні новини" на таврійському напрямку

Сили оборони за добу ліквідували 320 окупантів і 38 артилерійських систем

Норвегія виділить Україні перед зимою близько $92 млн гуманітарної допомоги

ОСТАННЄ

Українська прокуратура передала до Мін'юсту США і ФБР матеріали щодо окремих злочинів РФ в Україні для спільного розслідування - Костін

Галібаренко: План роботи Ради Україна-НАТО буде затверджено до кінця року

Галібаренко: У НАТО не обговорюють членство України в обмін на здачу територій

Галібаренко: Національну річну програму досягнення Україною критеріїв НАТО буде адаптовано й ухвалено до кінця цього року

Міносвіти та Мінцифри презентували проєкт "IT-студії", який переосмислює інформатику як предмет шкільної програми

Міністри оборони НАТО зберуться на засідання 11-12 жовтня. Запрошено Умєрова

Очільник Херсонської ОВА закликав до евакуації жителів громад, які розташовані на лінії вогню

Тарнавський анонсував "гарні новини" на таврійському напрямку

Україна відзначить День захисників і захисниць 1 жовтня й вшанує пам'ять загиблих хвилиною мовчання

Сенат США проголосував за просування проєкту тимчасового бюджету, що дає змогу уникнути "шатдауну" - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА