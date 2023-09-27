Очільник Херсонської ОВА закликав до евакуації жителів громад, які розташовані на лінії вогню

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав жителів громад, які розташовані на лінії вогню, тимчасово покинути місце проживання або евакуюватися на підконтрольну територію.

"Незламні жителі лівого берега, поки наші захисники і захисниці докладають надлюдських зусиль, аби визволити вас від російської тиранії, ви маєте подбати про власну та безпеку своїх рідних. Для російської армії ви - "живий щит". Окупанти використовують підлу тактику, адже знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом", - сказав Прокудін у відеозверненні.

"Тому, будь ласка, тимчасово покиньте громади, що знаходяться на лінії вогню, або евакуюйтеся на підконтрольну територію. Щойно ви виїдете, телефонуйте до нашого контактного центру: 0 800 101 102", - закликав очільник області.

"Ми на вас чекаємо й допоможемо вам", - запевнив Прокудін.